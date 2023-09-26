"Региональный медицинский центр семейного здоровья" в Днепре получил возможность проводить сверхсложные операции для тех, кто пострадал от войны

Детали

Биржа Благотворительности «ДоброДий» смогла собрать более 800 тысяч гривен, которые были необходимы для ремонта травматологической операционной. Медицинский центр крайне нуждался в этом ремонте, ведь без него медики не могли использовать современный и мощный рентгеновский аппарат типа С-дуга Carmex RK.

«Был необходим ремонт помещения для установки этого рентген аппарата. И ремонт этот специфический, ведь необходимо было предусмотреть, среди прочего, радиационную защиту. Мы взяли на себя миссию помочь с обустройством операционной в соответствии со стандартами. Средства собрали довольно быстро. Проект был реализован в кратчайшие сроки, которые только были допустимы. Все понимали, что медлить не время, ведь ежедневно враг наносит удары, от которых страдают наши сограждане и врачам ежедневно приходится проводить сложные операции, которые позволяют спасти жизнь, восстановить утраченное здоровье. Теперь в «Региональном медицинском центре семейного здоровья» есть возможность проводить высокоточные и сложные операционные вмешательства, в частности при эндопротезировании», - рассказала Юлия Соседка – соучредитель Биржи Благотворительности «ДоброДий», которая входит в попечительский совет «Регионального медицинского центра семейного здоровья».

Система Carmex RK разработана для использования во время ортопедических операций и процедур, а также для методов, связанных с контрастированием во время хирургических манипуляций. С-дуга Carmex RK помогает хирургам определить взаимное расположение структур во время имплантации, биопсии, эмболизации и других вмешательств.

Использование аппарата во время оперативных вмешательств позволяет врачам быстро и качественно работать с переломами и другими тяжелыми травмами, которые постоянно встречаются у пострадавших от российской агрессии. Без этого аппарата невозможно проведение сложных оперативных вмешательств, таких как эндопротезирование суставов.

Справочно

Биржа Благотворительности «ДоброДий» основана сестрами Юлией и Еленой Соседками 1 августа 2014 года в городе Днепре.

В 2018 году «ДоброДий» вошла в тройку лучших благотворительных организаций Украины и получила диплом Национального конкурса «Благотворительная Украина-2018».

В 2020 году «ДоброДий» получила 2 призовых места в Национальном конкурсе «Благотворительная Украина-2020», 2-е место в номинации «Платформа добра» и руководитель Биржи Лолита Кузина вошла в тройку лучших менеджеров в сфере благотворительности.

В 2022 году «ДоброДий» получила 2 призовых места в Национальном конкурсе «Благотворительная Украина-2022», 2 место в номинации «Платформа добра», а Председатель Правления организации Лолита Кузина – заняла 2 место в номинации «Менеджер года в сфере благотворительности».

В 2022 году вошла в престижный рейтинг - «Топ 100 публичных транспарентных благотворительных организаций Украины (по результатам деятельности в 2022 году)».