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"Региональный медицинский центр семейного здоровья" в Днепре получил возможность проводить сверхсложные операции для тех, кто пострадал от войны

Киев • УНН

 • 270429 просмотра

КИЕВ. 26 сентября. УНН. В «Региональном медицинском центре семейного здоровья» в Днепре отныне будет возможность проводить сложные оперативные вмешательства, в частности такие как эндопротезирование суставов. Возможным это стало благодаря ремонту в травматологической операционной, который профинансировали благотворители, пишет УНН.

Детали

Биржа Благотворительности «ДоброДий» смогла собрать более 800 тысяч гривен, которые были необходимы для ремонта травматологической операционной. Медицинский центр крайне нуждался в этом ремонте, ведь без него медики не могли использовать современный и мощный рентгеновский аппарат типа С-дуга Carmex RK.

«Был необходим ремонт помещения для установки этого рентген аппарата. И ремонт этот специфический, ведь необходимо было предусмотреть, среди прочего, радиационную защиту. Мы взяли на себя миссию помочь с обустройством операционной в соответствии со стандартами. Средства собрали довольно быстро. Проект был реализован в кратчайшие сроки, которые только были допустимы. Все понимали, что медлить не время, ведь ежедневно враг наносит удары, от которых страдают наши сограждане и врачам ежедневно приходится проводить сложные операции, которые позволяют спасти жизнь, восстановить утраченное здоровье. Теперь в «Региональном медицинском центре семейного здоровья» есть возможность проводить высокоточные и сложные операционные вмешательства, в частности при эндопротезировании», - рассказала Юлия Соседка – соучредитель Биржи Благотворительности «ДоброДий», которая входит в попечительский совет «Регионального медицинского центра семейного здоровья».

Система Carmex RK разработана для использования во время ортопедических операций и процедур, а также для методов, связанных с контрастированием во время хирургических манипуляций. С-дуга Carmex RK помогает хирургам определить взаимное расположение структур во время имплантации, биопсии, эмболизации и других вмешательств.

Использование аппарата во время оперативных вмешательств позволяет врачам быстро и качественно работать с переломами и другими тяжелыми травмами, которые постоянно встречаются у пострадавших от российской агрессии. Без этого аппарата невозможно проведение сложных оперативных вмешательств, таких как эндопротезирование суставов.

Справочно

Биржа Благотворительности «ДоброДий» основана сестрами Юлией и Еленой Соседками 1 августа 2014 года в городе Днепре.

В 2018 году «ДоброДий» вошла в тройку лучших благотворительных организаций Украины и получила диплом Национального конкурса «Благотворительная Украина-2018».

В 2020 году «ДоброДий» получила 2 призовых места в Национальном конкурсе «Благотворительная Украина-2020», 2-е место в номинации «Платформа добра» и руководитель Биржи Лолита Кузина вошла в тройку лучших менеджеров в сфере благотворительности.

В 2022 году «ДоброДий» получила 2 призовых места в Национальном конкурсе «Благотворительная Украина-2022», 2 место в номинации «Платформа добра», а Председатель Правления организации Лолита Кузина – заняла 2 место в номинации «Менеджер года в сфере благотворительности».

В 2022 году вошла в престижный рейтинг - «Топ 100 публичных транспарентных благотворительных организаций Украины (по результатам деятельности в 2022 году)».

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