"Регіональний медичний центр родинного здоров’я" у Дніпрі отримав можливість проводити надскладні операції для тих, хто постраждав від війни

Деталі

Біржа Благодійності «ДоброДій» змогла зібрати понад 800 тисяч гривень, які були необхідні для ремонту травматологічної операційної. Медичний центр вкрай потребував цього ремонту, адже без нього медики не могли використовувати сучасний та потужний рентгенівський апарат типу С-дуга Carmex RK.

«Був необхідний ремонт приміщення для встановлення цього рентген апарату. І ремонт цей специфічний, адже необхідно було передбачити, серед іншого, радіаційний захист. Ми взяли на себе місію допомогти з облаштуванням операційної відповідно до стандартів. Кошти зібрали доволі швидко. Проєкт було реалізовано у найкоротші строки, які тільки були допустимі. Всі розуміли, що зволікати не час, адже щоденно ворог завдає ударів, від яких страждають наші співгромадяни і лікарям щоденно доводиться проводити складні операції, які дозволяють врятувати життя, відновити втрачене здоров’я. Тепер в «Регіональному медичному центрі родинного здоров’я» є можливість проводити високоточні та складні операційні втручання, зокрема при ендопротезуванні», - розповіла Юлія Сосєдка – співзасновниця Біржі Благодійності «ДоброДій», яка входить в опікунську раду «Регіонального медичного центру родинного здоров’я».

Система Carmex RK розроблена для використання під час ортопедичних операцій і процедур, а також для методів, пов’язаних з контрастуванням під час хірургічних маніпуляцій. С-дуга Carmex RK допомагає хірургам визначити взаємне розташування структур під час імплантації, біопсії, емболізації та інших втручань.

Використання апарату під час оперативних втручань дозволяє лікарям швидко і якісно працювати з переломами та іншими важкими травмами, які постійно зустрічаються у постраждалих від російської агресії. Без цього апарату неможливо проведення складних оперативних втручань, таких як ендопротезування суглобів.

Довідково

Біржа Благодійності «ДоброДій» заснована сестрами Юлією та Оленою Сосєдками 1 серпня 2014 року в місті Дніпрі.

У 2018 році «ДоброДій» увійшла до трійки найкращих благодійних організацій України та отримала диплом Національного конкурсу «Благодійна Україна-2018».

У 2020 році «ДоброДій» отримала 2 призові місця в Національному конкурсі «Благодійна Україна-2020», 2-е місце в номінації «Платформа добра» та керівник Біржі Лоліта Кузіна увійшла до трійки найкращих менеджерів у сфері благодійності.

У 2022 році «ДоброДій» отримала 2 призові місця в Національному конкурсі «Благодійна Україна-2022», 2 місце у номінації «Платформа добра», а Голова Правління організації Лоліта Кузіна – посіла 2 місце у номінації «Менеджер року у сфері доброчинності».

У 2022 році увійшла до престижного рейтингу - «Топ 100 публічних транспарентних доброчинних організацій України (за результатами діяльності у 2022 році)».