Региональные футбольные ассоциации рассказали, как помогают больницам и ветеранам спорта

ukru
Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 33899 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 42456 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 58132 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 59315 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 83386 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 75516 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101288 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105393 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130580 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130216 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

5 марта, 11:59 • 91909 просмотра
Катастрофа российского ИЛ-76: проверка переданных останков, вероятно, украинских военнослужащих еще продолжается

Катастрофа российского ИЛ-76: проверка переданных останков, вероятно, украинских военнослужащих еще продолжается

5 марта, 13:14 • 56589 просмотра
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

5 марта, 13:36 • 102763 просмотра
Маск разозлил немцев: продажи Tesla в Германии упали на 76%

Маск разозлил немцев: продажи Tesla в Германии упали на 76%

14:30 • 48361 просмотра
Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

14:51 • 37037 просмотра
публикации
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

15:49 • 83381 просмотра
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

5 марта, 13:36 • 102763 просмотра
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 136149 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 179016 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 163807 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

14:51 • 37037 просмотра
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

5 марта, 11:59 • 91904 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 107528 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 106150 просмотра
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 105766 просмотра
Актуальное
Региональные футбольные ассоциации рассказали, как помогают больницам и ветеранам спорта

Региональные футбольные ассоциации рассказали, как помогают больницам и ветеранам спорта

Киев  •  УНН

 • 8733 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Реализация инициативы Украинской ассоциации футбола (УАФ), заключающейся в поддержке медиков и ветеранов спорта в период пандемии коронавируса, продолжается. Об этом информирует УАФ, передает УНН.

Сообщается, что на прошлой неделе представители УАФ посетили Главный военный госпиталь. А во Львове глава областной ассоциации футбола за свой счет помог 8-й больнице города Львова.

"Он закупил для больницы матрасы, одеяла, подушки, простыни и комплекты постельного белья на общую сумму 250 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

В Сумах глава ассоциации футбола области Андрей Прохорович и заместитель главы АФСО Альберт Молгамов передали продуктовые наборы ветеранам украинского футбола - Николаю Абрамову, Валерий Жилину и Анатолию Карпенко.

"Получили продуктовые наборы от областной ассоциации и ветераны луганского футбола. Глава ЛОАФ Игорь Шопин передал помощь ветеранам футбола области и их семьям", - пишут в УАФ.

Продолжает свою работу координационный штаб Херсонской областной ассоциации футбола. Автомобилем ХОАФ осуществляются ежедневные перевозки медицинских работников областной инфекционной больницы им. И. Горбачевского.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Президент УАФ Павелко обратился к футбольной общественности из-за коронавируса

Держит связь с ветеранами в ежедневном режиме Ассоциация ветеранов футбола Украины, помогая во время распространения вируса COVID-19 и соблюдения в стране карантина доставкой продуктов, лекарств и средств личной защиты.

"... помощь от АВФУ получили выдающиеся игроки 50-60-х годов прошлого века, которые выиграли для киевского "Динамо" первое золото чемпионата СССР - Андрей Биба, Анатолий Сучков и Владимир Сорокин, а также известный журналист Александр Липенко", - информируют в УАФ.

В период карантина Координационный штаб Ассоциации футбола Тернопольской области в сотрудничестве с органами власти помогает ветеранам местного футбола.

"Глава АФТ Тарас Юрик и его первый заместитель Василий Заторский посетили известных футболистов и тренеров области - Владимира Прошкина, Бориса Юрова, Валерия Татаринова и Юрия Пасько, обеспечив их продуктовыми наборами и средствами индивидуальной защиты", - рассказали в ассоциации.

Продолжают получать пособие ветераны футбола Житомирской области. Этому способствует Координационный штаб областной ассоциации футбола. Члены штаба передали продуктовые наборы и средства индивидуальной защиты ветеранам футбола Житомирской области.

Также, продолжается челлендж "Помоги другу", начатый Ассоциацией футбола Днепропетровской области.

"Глава АФДО Виктор Андрухив со своей командой посетил ветеранов Днепра и в это непростое время помог им продуктовыми наборами и подбодрил морально, ведь сейчас это для них очень важно и необходимо", - резюмировали в УАФ.

Напомним, к проекту "футбольной" поддержки ветеранов спорта и врачей присоединились уже более десяти регионов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Обществоспорт

Обратиться по вопросам размещения рекламы