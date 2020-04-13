Региональные футбольные ассоциации рассказали, как помогают больницам и ветеранам спорта

Сообщается, что на прошлой неделе представители УАФ посетили Главный военный госпиталь. А во Львове глава областной ассоциации футбола за свой счет помог 8-й больнице города Львова.

"Он закупил для больницы матрасы, одеяла, подушки, простыни и комплекты постельного белья на общую сумму 250 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

В Сумах глава ассоциации футбола области Андрей Прохорович и заместитель главы АФСО Альберт Молгамов передали продуктовые наборы ветеранам украинского футбола - Николаю Абрамову, Валерий Жилину и Анатолию Карпенко.

"Получили продуктовые наборы от областной ассоциации и ветераны луганского футбола. Глава ЛОАФ Игорь Шопин передал помощь ветеранам футбола области и их семьям", - пишут в УАФ.

Продолжает свою работу координационный штаб Херсонской областной ассоциации футбола. Автомобилем ХОАФ осуществляются ежедневные перевозки медицинских работников областной инфекционной больницы им. И. Горбачевского.

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Держит связь с ветеранами в ежедневном режиме Ассоциация ветеранов футбола Украины, помогая во время распространения вируса COVID-19 и соблюдения в стране карантина доставкой продуктов, лекарств и средств личной защиты.

"... помощь от АВФУ получили выдающиеся игроки 50-60-х годов прошлого века, которые выиграли для киевского "Динамо" первое золото чемпионата СССР - Андрей Биба, Анатолий Сучков и Владимир Сорокин, а также известный журналист Александр Липенко", - информируют в УАФ.

В период карантина Координационный штаб Ассоциации футбола Тернопольской области в сотрудничестве с органами власти помогает ветеранам местного футбола.

"Глава АФТ Тарас Юрик и его первый заместитель Василий Заторский посетили известных футболистов и тренеров области - Владимира Прошкина, Бориса Юрова, Валерия Татаринова и Юрия Пасько, обеспечив их продуктовыми наборами и средствами индивидуальной защиты", - рассказали в ассоциации.

Продолжают получать пособие ветераны футбола Житомирской области. Этому способствует Координационный штаб областной ассоциации футбола. Члены штаба передали продуктовые наборы и средства индивидуальной защиты ветеранам футбола Житомирской области.

Также, продолжается челлендж "Помоги другу", начатый Ассоциацией футбола Днепропетровской области.

"Глава АФДО Виктор Андрухив со своей командой посетил ветеранов Днепра и в это непростое время помог им продуктовыми наборами и подбодрил морально, ведь сейчас это для них очень важно и необходимо", - резюмировали в УАФ.

Напомним, к проекту "футбольной" поддержки ветеранов спорта и врачей присоединились уже более десяти регионов.