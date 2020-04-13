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Регіональні футбольні асоціації розповіли, як допомагають лікарням та ветеранам спорту

Київ • УНН

 • 8737 перегляди

КИЇВ. 13 квітня. УНН. Реалізація ініціативи Української асоціації футболу (УАФ), що полягає у підтримці медиків і ветеранів спорту в період пандемії коронавірусу, триває. Про це інформує УАФ, передає УНН.

Повідомляється, що минулого тижня представники УАФ відвідали Головний військовий госпіталь. А у Львові голова обласної асоціації футболу власним коштом допоміг 8-й лікарні міста Львова.

"Він закупив для лікарні матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни на загальну суму 250 тисяч гривень", - йдеться у повідомленні.

У Сумах голова асоціації футболу області Андрій Прохорович та заступник голови АФСО Альберт Молгамов передали продуктові набори ветеранам українського футболу — Миколі Абрамову, Валерію Жиліну та Анатолію Карпенку.

"Отримали продуктові набори від обласної асоціації й ветерани луганського футболу. Голова ЛОАФ Ігор Шопін передав допомогу ветеранам футболу області та їхнім сім’ям", - пишуть в УАФ.

Продовжує свою роботу координаційний штаб Херсонської обласної асоціації футболу. Автомобілем ХОАФ здійснюється щоденне перевезення медичних працівників обласної інфекційної лікарні ім. Г.І. Горбачевського.

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Тримає зв’язок із ветеранами у щоденному режимі Асоціація ветеранів футболу України, допомагаючи під час поширення вірусу COVID-19 та дотримання в країні карантину доставкою додому продуктів, ліків та засобів особистого захисту.

"...допомогу від АВФУ отримали видатні гравці 50—60-х років минулого століття, які здобули для київського "Динамо" перше золото чемпіонату СРСР, — Андрій Біба, Анатолій Сучков та Володимир Сорокін, а також відомий журналіст Олександр Липенко", - інформують в УАФ.

У період карантину Координаційний штаб Асоціації футболу Тернопільщини у співпраці з органами влади допомагає ветеранам місцевого футболу.

"Голова АФТ Тарас Юрик та його перший заступник Василь Заторський відвідали відомих футболістів та тренерів області — Володимира Прошкіна, Бориса Юрова, Валерія Татаринова та Юрія Паська, забезпечивши їх продуктовими наборами та засобами індивідуального захисту", - розповіли в асоціації.

Продовжують отримувати допомогу ветерани футболу Житомирської області. Цьому сприяє Координаційний штаб обласної асоціації футболу. Члени штабу передали продуктові набори й засоби індивідуального захисту ветеранам футболу Житомирської області.

Також, триває челендж "Допоможи другу", розпочатий Асоціацією футболу Дніпропетровської області.

"Голова АФДО Віктор Андрухів зі своєю командою відвідав ветеранів Дніпра та в цей непростий час допоміг їм продуктовими наборами та підбадьорив морально, адже зараз це для них дуже важливо й необхідно", - резюмували в УАФ.

Нагадаємо, до проекту "футбольної" підтримки ветеранів спорту та лікарів долучилися вже понад десять регіонів.

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