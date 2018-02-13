Реформаторка с МВД отказалась от украинского гражданства
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Бывший первый заместитель министра внутренних дел Украины Эка Згуладзе отказалась от гражданства Украины и возобновила гражданство Грузии. Об этом в эфире "5 канала" сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Украины Юрий Грымчак, передает УНН.
"По-моему, Эка Згуладзе после того, как закончила свою каденцию у нас здесь руководителем полиции, она отказалась от гражданства Украины и возобновила гражданство Грузии, обратившись там в соответствующие органы. На сегодня она уже не является гражданкой Украины, а является гражданкой Грузии", - сказал он.
Добавим, Кабинет министров назначил Э.Згуладзе первым заместителем министра внутренних дел Украины 17 декабря 2014 года, а уволил с этой должности 11 мая 2016 года.
Напомним, 27 декабря 2017 года Кабинет министров своим решением уволил с занимаемой должности заместителя главы МВД по вопросам европейской интеграции Анастасию Дееву. Анастасия Деева была назначена заместителем министра внутренних дел по вопросам европейской интеграции 26 октября 2016 года.