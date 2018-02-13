Реформаторка з МВС відмовилася від українського громадянства
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Колишній перший заступник міністра внутрішніх справ України Ека Згуладзе відмовилася від громадянства України і поновила громадянство Грузії. Про це в ефірі "5 каналу" повідомив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та ВПО України Юрій Гримчак, передає УНН.
"По-моєму, Ека Згуладзе після того, як закінчила свою каденцію в нас тут керівником поліції, вона відмовилася від громадянства України і поновила громадянство Грузії, звернувшись там до відповідних органів. І на сьогодні вона вже не є громадянкою України, а є громадянкою Грузії", – сказав він.
Додамо, Кабмін призначив Е.Згуладзе першим заступником міністра внутрішніх справ України 17 грудня 2014 року, а звільнив з цієї посади 11 травня 2016 року.
Нагадаємо, 27 грудня 2017 року Кабінет міністрів своїм рішенням звільнив з займаної посади заступника голови МВС з питань європейської інтеграції Анастасію Дєєву. Анастасія Дєєва була призначена заступником міністра внутрішніх справ з питань європейської інтеграції 26 жовтня 2016 року.