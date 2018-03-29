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Реформа ГФС: районные налоговые инспекции лишили статуса юрлиц

Реформа ГФС: районные налоговые инспекции лишили статуса юрлиц

Киев  •  УНН

 • 22422 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. Государственные налоговые инспекции в районах, городах (кроме Киева), районах в городах, объединенные государственные налоговые инспекции потеряют статус юридических лиц и присоединятся к главным управлениям ГФС в регионах, передает УНН со ссылкой на Минфин.

“Происходит первый этап структурной реорганизации ГФС в рамках комплексной реформы, следующим шагом которой является создание единого юридического лица в налоговом направлении ГФС. Таким образом, завершается процесс перехода функций аудита и работы с долгом на областной уровень, начатый с принятием закона № 1797 „О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно улучшения инвестиционного климата в Украине“. Районные налоговые инспекции фактически превращаются в центры обслуживания плательщиков”, - говорится в сообщении.

Как отметили в Минфине, такая реорганизация позволяет эффективно организовать работу районов и областей.

Соответствующее решение утверждено постановлением Кабмина “О реформировании некоторых территориальных органов Государственной фискальной службы” 28 марта 2018 года.

Напомним, по словам и.о. председателя ДФС, первоочередными мерами, которые принимаются для борьбы с коррупцией внутри ДФС, является увеличение заработных плат.

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