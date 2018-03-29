Реформа ГФС: районные налоговые инспекции лишили статуса юрлиц

“Происходит первый этап структурной реорганизации ГФС в рамках комплексной реформы, следующим шагом которой является создание единого юридического лица в налоговом направлении ГФС. Таким образом, завершается процесс перехода функций аудита и работы с долгом на областной уровень, начатый с принятием закона № 1797 „О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно улучшения инвестиционного климата в Украине“. Районные налоговые инспекции фактически превращаются в центры обслуживания плательщиков”, - говорится в сообщении.

Как отметили в Минфине, такая реорганизация позволяет эффективно организовать работу районов и областей.

Соответствующее решение утверждено постановлением Кабмина “О реформировании некоторых территориальных органов Государственной фискальной службы” 28 марта 2018 года.

Напомним, по словам и.о. председателя ДФС, первоочередными мерами, которые принимаются для борьбы с коррупцией внутри ДФС, является увеличение заработных плат.