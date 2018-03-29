Реформа ДФС: районні податкові інспекції позбавили статусу юросіб
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Державні податкові інспекції в районах, містах (крім Києва), районах у містах, об’єднані державні податкові інспекції втратять статус юридичних осіб та приєднаються до головних управлінь ДФС у регіонах, передає УНН з посиланням на Мінфін.
“Відбувається перший етап структурної реорганізації ДФС в рамках комплексної реформи, наступним кроком якої є створення єдиної юридичної особи в податковому напрямі ДФС. Таким чином, завершуються процес переходу функцій аудиту та роботи з боргом на обласний рівень, розпочатий з прийняттям закону № 1797 „Про внесення змін до Податкового Кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні“. Районні податкові інспекції фактично перетворюються в Центри обслуговування платників”, — йдеться у повідомленні.
Як зауважили у Мінфіні, така реорганізація дозволяє ефективно організувати роботу персоналу районів та областей.
Відповідне рішення затверджено постановою Кабміну “Про реформування деяких територіальних органів Державної фіскальної служби” 28 березня 2018 року.
Нагадаємо, за словами в.о. голови ДФС, першочерговими заходами, які вживаються, для боротьби з корупцією всередині ДФС, є збільшення заробітних плат.