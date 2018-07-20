Референдум на Донбассе: в России отреагировали на сообщения СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. На встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки, российский лидер сделал "конкретные предложения" в отношении Донбасса. Об этом заявил в пятницу посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, передает УНН со ссылкой на AP.
"Эта проблема обсуждалась", - сказал дипломат, отметив, что Путин сделал "конкретные предложения" Трампу о том, как решать вопрос конфликта в Украине.
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Путин рассказал на закрытой части совещания с послами в МИД 19 июля относительно своих предложений к президенту США Дональду Трампу провести референдум в непризнанных "ДНР" и "ЛНР".
Как сообщал УНН, Дональд Трамп заявил, что "с нетерпением ждет" на вторую встречу с президентом России Владимиром Путиным, чтобы начать решать вопросы, которые уже обсуждались, в частности вопрос Украины.