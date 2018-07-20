Референдум на Донбасі: в Росії відреагували на повідомлення ЗМІ

"Ця проблема обговорювалась", - сказав дипломат, зазначивши, що Путін зробив "конкретні пропозиції" Трампу щодо того, як вирішувати питання конфлікту в Україні.



Раніше агентство Bloomberg повідомляло, що Путін розповів на закритій частині наради з послами в МЗС 19 липня щодо своїх пропозицій до президента США Дональда Трампа провести референдум в невизнаних “ДНР” і “ЛНР”.



Як повідомляв УНН, Дональд Трамп заявив, що "з нетерпінням чекає" на другу зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним, щоб почати вирішувати питання, які вже обговорювались, зокрема питання України.



