Референдум на Донбасі: в Росії відреагували на повідомлення ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. На зустрічі президентів Росії і США Володимира Путіна і Дональда Трампа в Гельсінкі, російський лідер зробив "конкретні пропозиції" щодо Донбасу. Про це заявив в п'ятницю посол РФ у Вашингтоні Анатолій Антонов, передає УНН з посиланням на AP.
"Ця проблема обговорювалась", - сказав дипломат, зазначивши, що Путін зробив "конкретні пропозиції" Трампу щодо того, як вирішувати питання конфлікту в Україні.
Раніше агентство Bloomberg повідомляло, що Путін розповів на закритій частині наради з послами в МЗС 19 липня щодо своїх пропозицій до президента США Дональда Трампа провести референдум в невизнаних “ДНР” і “ЛНР”.
Як повідомляв УНН, Дональд Трамп заявив, що "з нетерпінням чекає" на другу зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним, щоб почати вирішувати питання, які вже обговорювались, зокрема питання України.