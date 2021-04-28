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Пресс-секретаря Белого дома отвлек "призрак Линкольна": видео

Пресс-секретаря Белого дома отвлек "призрак Линкольна": видео

Киев  •  УНН

 • 18610 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Во время брифинга во вторник странный звук прервал выступление пресс-секреттаря Белого дома Джен Псаки. Она посоветовала присутствующим журналистам не пугаться и не исключила, что это мог быть “призрак Линкольна”, передает УНН.

Детали

Так, когда Псаки отвечала на вопросы прессы, ее отвлек протяжный громкий звук, раздавшийся в комнате.

“Не волнуйтесь, потолок не падает, насколько я знаю”, — прокомментировала этот инцидент Псаки.

Она отметила, что здание старое, а также на предположение одного из присутствующих отметила: “может это призрак Линкольна, может это он и есть”.

“Lincoln’s ghost?”

Odd sound disrupts White House press sec. Jen Psaki’s briefing with reporters. https://t.co/by7Gfo1iqn pic.twitter.com/p2F0kMRAr9

— ABC News Politics (@ABCPolitics) April 27, 2021

Что было раньше

Это далеко не первый курьез, который случается в Белом доме. Так, например, во время пресс-конференции тогда еще президента США Дональда Трампа по результатам его поездки в финскую столицу Хельсинки, в помещении Белого Дома, где проходила встреча американского лидера со СМИ, погас свет, когда Трамп заговорил о работе разведывательных служб.

В общем можно говорить, что здание резиденции президента США действительно старое, ведь она была построено в 1800-м года.

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