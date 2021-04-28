Речницю Білого дому відволік "привид Лінкольна": відео

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Так, коли Псакі відповідала на питання преси, її відволік протяжний гучний звук, що пролунав в кімнаті.

“Не хвилюйтесь, стеля не падає, наскільки я знаю”, — прокоментувала цей інцидент Псакі.

Вона зазначила, що будівля є старою, а також на припущення одного з присутніх зазначила: “може це привид Лінкольна, може це він і є”.

"Lincoln's ghost?"



Odd sound disrupts White House press sec. Jen Psaki's briefing with reporters. https://t.co/by7Gfo1iqn pic.twitter.com/p2F0kMRAr9

Що було раніше

Це далеко не перший курйоз, який трапляється у Білому домі. Так, наприклад, під час прес-конференції тоді ще президента США Дональда Трампа за результатами його подорожі до фінської столиці Гельсінкі, у приміщенні Білого Дому, де проходила зустріч американського лідера зі ЗМІ, погасло світло, коли Трамп заговорив про роботу розвідувальних служб.



Загалом можна говорити, що будівля резиденції президента США дійсно є старою, адже вона була збудована 1800-го року.