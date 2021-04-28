Речницю Білого дому відволік "привид Лінкольна": відео
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Під час брифінгу у вівторок дивний звук перервав виступ прес-секреттаря Білого дому Джен Псакі. Вона порадила присутнім журналістам не лякатись та не виключила, що це міг бути “привид Лінкольна”, передає УНН.
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Так, коли Псакі відповідала на питання преси, її відволік протяжний гучний звук, що пролунав в кімнаті.
“Не хвилюйтесь, стеля не падає, наскільки я знаю”, — прокоментувала цей інцидент Псакі.
Вона зазначила, що будівля є старою, а також на припущення одного з присутніх зазначила: “може це привид Лінкольна, може це він і є”.
"Lincoln's ghost?"
Odd sound disrupts White House press sec. Jen Psaki's briefing with reporters. https://t.co/by7Gfo1iqn pic.twitter.com/p2F0kMRAr9
Що було раніше
Це далеко не перший курйоз, який трапляється у Білому домі. Так, наприклад, під час прес-конференції тоді ще президента США Дональда Трампа за результатами його подорожі до фінської столиці Гельсінкі, у приміщенні Білого Дому, де проходила зустріч американського лідера зі ЗМІ, погасло світло, коли Трамп заговорив про роботу розвідувальних служб.
Загалом можна говорити, що будівля резиденції президента США дійсно є старою, адже вона була збудована 1800-го року.