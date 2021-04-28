Речницю Білого дому відволік "привид Лінкольна": відео

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. Під час брифінгу у вівторок дивний звук перервав виступ прес-секреттаря Білого дому Джен Псакі. Вона порадила присутнім журналістам не лякатись та не виключила, що це міг бути “привид Лінкольна”, передає УНН.

Деталі

Так, коли Псакі відповідала на питання преси, її відволік протяжний гучний звук, що пролунав в кімнаті.

“Не хвилюйтесь, стеля не падає, наскільки я знаю”, — прокоментувала цей інцидент Псакі.

Вона зазначила, що будівля є старою, а також на припущення одного з присутніх зазначила: “може це привид Лінкольна, може це він і є”.

"Lincoln's ghost?"

Odd sound disrupts White House press sec. Jen Psaki's briefing with reporters. https://t.co/by7Gfo1iqn pic.twitter.com/p2F0kMRAr9

— ABC News Politics (@ABCPolitics) April 27, 2021

Що було раніше

Це далеко не перший курйоз, який трапляється у Білому домі. Так, наприклад, під час прес-конференції тоді ще президента США Дональда Трампа за результатами його подорожі до фінської столиці Гельсінкі, у приміщенні Білого Дому, де проходила зустріч американського лідера зі ЗМІ, погасло світло, коли Трамп заговорив про роботу розвідувальних служб.

Загалом можна говорити, що будівля резиденції президента США дійсно є старою, адже вона була збудована 1800-го року.

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