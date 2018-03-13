Пресс-секретарь главы парламента: Савченко не просила Парубия отправить ее в зарубежные командировки
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Внефракционный народный депутат Надежда Савченко 2018 года не обращалась к спикеру Верховной Рады Андрею Парубию с просьбой отправить ее в зарубежные командировки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
“С начала 2018 года народный депутат Надежда Савченко не обращалась к председателю Верховной Рады Андрею Владимировичу Парубию с просьбой отправить ее в зарубежные командировки. Председатель парламента распоряжение о заграничной командировке народного депутата Надежды Савченко не подписывал”, — сказал Ковалев.
Как сообщал УНН, Савченко опубликовала фото, на которых она находится в Европарламенте.