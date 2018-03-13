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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 40080 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 54914 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 58416 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 102334 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 93533 просмотра

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Пресс-секретарь главы парламента: Савченко не просила Парубия отправить ее в зарубежные командировки

Пресс-секретарь главы парламента: Савченко не просила Парубия отправить ее в зарубежные командировки

Киев  •  УНН

 • 16699 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. Внефракционный народный депутат Надежда Савченко 2018 года не обращалась к спикеру Верховной Рады Андрею Парубию с просьбой отправить ее в зарубежные командировки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

“С начала 2018 года народный депутат Надежда Савченко не обращалась к председателю Верховной Рады Андрею Владимировичу Парубию с просьбой отправить ее в зарубежные командировки. Председатель парламента распоряжение о заграничной командировке народного депутата Надежды Савченко не подписывал”, — сказал Ковалев.

Как сообщал УНН, Савченко опубликовала фото, на которых она находится в Европарламенте.

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