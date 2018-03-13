Речник голови парламенту: Савченко не просила Парубія відправити її в закордонні відрядження
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Позафракційний народний депутат Надія Савченко 2018 року не зверталася до спікера Верховної Ради Андрія Парубія з проханням відрядити її в закордонні відрядження. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.
“Від початку 2018 року народний депутат Надія Савченко не зверталася до голови Верховної Ради Андрія Володимировича Парубія з проханням відрядити її в закордонні відрядження. Голова парламенту розпорядження про закордонне відрядження народного депутата Надії Савченко не підписував”, — речник голови парламенту Андрій Ковальов.
Як повідомляв УНН, Савченко опублікувала фото, на яких вона перебуває в Європарламенті.