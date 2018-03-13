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Речник голови парламенту: Савченко не просила Парубія відправити її в закордонні відрядження

Речник голови парламенту: Савченко не просила Парубія відправити її в закордонні відрядження

Київ • УНН

 • 16699 перегляди

КИЇВ. 13 березня. УНН. Позафракційний народний депутат Надія Савченко 2018 року не зверталася до спікера Верховної Ради Андрія Парубія з проханням відрядити її в закордонні відрядження. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.

“Від початку 2018 року народний депутат Надія Савченко не зверталася до голови Верховної Ради Андрія Володимировича Парубія з проханням відрядити її в закордонні відрядження. Голова парламенту розпорядження про закордонне відрядження народного депутата Надії Савченко не підписував”, — речник голови парламенту Андрій Ковальов.

Як повідомляв УНН, Савченко опублікувала фото, на яких вона перебуває в Європарламенті.

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