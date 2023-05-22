Вещи названы своими именами: Зеленский о декларации ПА НАТО, признающей преступления рф против Украины геноцидом

Цитата

"Каждую неделю добавляем содержания для Украины от саммита в Вильнюсе. Мы делаем все, чтобы решение на саммите для нас было таким, которое сработает. Кстати, сегодня есть важная декларация от Парламентской ассамблеи НАТО. Вещи названы своими именами: четкое признание геноцидом преступлений россии против нашего государства, четкое осуждение рашистской идеологии. Это правильная основа и для наших международных организаций", - сказал Зеленский в обращении к украинцам.

Ранее

Парламентская ассамблея НАТО признала преступления россии против Украины геноцидом, а режим в рф - рашизмом.

Напомним

Незаконную массовую депортацию украинских детей российскими оккупационными властями признано геноцидом - соответствующую резолюцию поддержали в ПАСЕ.