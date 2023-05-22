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Речі названі своїми іменами: Зеленський про декларацію ПА НАТО, що визнає злочини рф проти України геноцидом

Київ • УНН

 • 640419 перегляди

КИЇВ. 22 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський назвав декларацію ПА НАТО, яка визнає злочини російської федерації на території України геноцидом, важливою, а також зауважив, що "речі названі своїми іменами", передає УНН.

Цитата

"Щотижня додаємо змісту для України від саміту у Вільнюсі. Ми робимо все, щоб рішення на саміті для нас було таким, яке спрацює. До речі, сьогодні є важлива декларація від Парламентської асамблеї НАТО. Речі названі своїми іменами: чітке визнання геноцидом злочинів Росії проти нашої держави, чітке засудження рашистської ідеології. Це правильна основа і для наших міжнародних організацій", - сказав Зеленський у зверненні до українців.

Раніше

Парламентська асамблея НАТО визнала злочини росії проти України геноцидом, а режим в рф - рашизмом.

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Незаконну масову депортацію українських дітей російською окупаційною владою визнано геноцидом - відповідну резолюцію підтримали у ПАРЄ.

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