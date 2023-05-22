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ПА НАТО визнала злочини рф проти України геноцидом, а режим у росії рашизмом - нардеп

ПА НАТО визнала злочини рф проти України геноцидом, а режим у росії рашизмом - нардеп

Київ • УНН

 • 788188 перегляди

КИЇВ. 22 травня. УНН. Парламентська асамблея НАТО визнала злочини росії проти України геноцидом, а режим в рф - рашизмом. Про це повідомив голова постійної делегації України у ПА НАТО, народний депутат Єгор Чернєв у Facebook, пише УНН.

Цитата

"Парламентська асамблея НАТО визнала злочини росії проти України геноцидом, а терористичний режим в рф - рашизмом. Одностайно. На сесії Асамблеї в Люксембурзі ми добилися прийняття надзвичайно сильної декларації, яка буде мати далекосяжні політичні наслідки", - написав Чернєв.

Деталі

Окрім того, з його слів, ПА НАТО закликала уряди своїх країн "відкрито оголосити на саміті у Вільнюсі про те, що Україна стане членом Альянсу, і погодити наступні конкретні кроки для вступу України до НАТО".

Він назвав це нашою дипломатичною перемогою і додав, що "всі наші ключові побажання щодо фінального тексту декларації враховані".

"Там є і підтримка міжнародного трибуналу, і допомога Україні до перемоги і після неї, і засудження ідеології рашизму, і відновлення територіальної цілісності, і санкції, і репарації, і план Маршалла, і багато іншого", - зазначив Чернєв, зауваживши, що за "прямі та чіткі" формулювання "довго боролися".

"Фундамент до саміту НАТО у Вільнюсі закладений. Парламентарі країн Альянсу свою позицію висловили. Тепер справа за урядами", - підсумував Чернєв.

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