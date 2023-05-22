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ПА НАТО признала преступления рф против Украины геноцидом, а режим в россии рашизмом - нардеп

Киев • УНН

 • 788180 просмотра

КИЕВ. 22 мая. УНН. Парламентская ассамблея НАТО признала преступления hоссии против Украины геноцидом, а режим в рф - рашизмом. Об этом сообщил председатель постоянной делегации Украины в ПА НАТО, народный депутат Егор Чернев в Facebook, пишет УНН.

Цитата

"Парламентская ассамблея НАТО признала преступления россии против Украины геноцидом, а террористический режим в рф - рашизмом. Единогласно. На сессии Ассамблеи в Люксембурге мы добились принятия чрезвычайно сильной декларации, которая будет иметь далеко идущие политические последствия", - написал Чернев.

Детали

Кроме того, по его словам, ПА НАТО призвала правительства своих стран "открыто объявить на саммите в Вильнюсе о том, что Украина станет членом Альянса, и согласовать следующие конкретные шаги для вступления Украины в НАТО".

Он назвал это нашей дипломатической победой и добавил, что "все наши ключевые пожелания относительно финального текста декларации учтены".

"Там есть и поддержка международного трибунала, и помощь Украине до победы и после нее, и осуждение идеологии рашизма, и восстановление территориальной целостности, и санкции, и репарации, и план Маршалла, и многое другое", - отметил Чернев, заметив, что за "прямые и четкие" формулировки "долго боролись".

"Фундамент к саммиту НАТО в Вильнюсе заложен. Парламентарии стран Альянса свою позицию высказали. Теперь дело за правительствами", - подытожил Чернев.

Напомним

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