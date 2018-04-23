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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ребров рассказал о причинах увольнения с ФК "Аль-Ахли"

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 апреля. УНН. Бывший наставник киевского "Динамо" Сергей Ребров прокомментировал свое увольнение с поста главного наставника клуба Саудовской Аравии "Аль-Ахли", передает УНН со ссылкой на сайт "Команда №1".

Ребров рассказал о причинах увольнения с ФК "Аль-Ахли"

"Поднесли увольнение, конечно, не очень красиво, но для меня не стало неожиданным то, что наше сотрудничество подходит к концу. Мой контракт, подписанный по схеме "1 + 1", подходил к своему завершению, пролонгировать его еще на один год мы могли только по обоюдному согласию. У меня был разговор с новыми руководителями клуба, и я озвучил им свою позицию. Дело в том, что вот уже более четырех месяцев футболистам и тренерам не платят заработную плату, и то, что в такой ситуации мы до последнего тура сражались за чемпионский титул, - большая заслуга команды. Некоторых играков мне приходилось буквально уговаривать, чтобы они остались до конца сезона", - отметил бывший футболист сборной Украины и "Тотенхема".

Также Ребров не продлил бы работать в "Аль-Ахли" не только из-за финансовых трудностей.

"На данный момент у меня на повестке дня - приятные семейные хлопоты. Предложения есть, но пока на эту тему я говорить не хочу. Хотя долго без работы, конечно, не смогу", - отметил специалист.

Напомним, что Ребров привел "Аль-Ахли" к серебряным медалям чемпионата Саудовской Аравии, а также выиграл групповой этап азиатской Лиги чемпионов.

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