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Ребров розповів про причини звільнення з ФК "Аль-Ахлі"

Київ • УНН

 • 18397 перегляди

КИЇВ. 23 квітня. УНН. Колишній наставник київського "Динамо" Сергій Ребров прокоментував своє звільнення з поста головного наставника клубу Саудівської Аравії "Аль-Ахлі", передає УНН з посиланням на сайт "Команда №1".

Ребров розповів про причини звільнення з ФК "Аль-Ахлі"

"Піднесли звільнення, звичайно, не дуже красиво, але для мене не стало несподіваним те, що наша співпраця добігає кінця. Мій контракт, підписаний за схемою "1 + 1", підходив до свого завершення, пролонгувати його ще на один рік ми могли тільки з обопільної згоди. У мене була розмова з новими керівниками клубу, і я озвучив їм свою позицію. Справа в тому, що ось уже більше чотирьох місяців футболістам і тренерам не платять заробітну плату, і те, що в такій ситуації ми до останнього туру билися за чемпіонський титул, - велика заслуга команди. Деяких гравців мені доводилося буквально вмовляти, щоб вони залишилися до кінця сезону", - наголосив колишній футболіст збірної України і "Тотенхему".

Також Ребров не продовжив би працювати в "Аль-Ахлі" не тільки через фінансові труднощі.

"На даний момент у мене на порядку денному - приємні сімейні клопоти. Пропозиції є, але поки на цю тему я говорити не хочу. Хоча довго без роботи, звичайно, не зможу", - зауважив фахівець.

Нагадаємо, що Ребров привів "Аль-Ахлі" до срібних медалей чемпіонату Саудівської Аравії, а також виграв груповий етап азійської Ліги чемпіонів.  

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