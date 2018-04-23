Ребров розповів про причини звільнення з ФК "Аль-Ахлі"

"Піднесли звільнення, звичайно, не дуже красиво, але для мене не стало несподіваним те, що наша співпраця добігає кінця. Мій контракт, підписаний за схемою "1 + 1", підходив до свого завершення, пролонгувати його ще на один рік ми могли тільки з обопільної згоди. У мене була розмова з новими керівниками клубу, і я озвучив їм свою позицію. Справа в тому, що ось уже більше чотирьох місяців футболістам і тренерам не платять заробітну плату, і те, що в такій ситуації ми до останнього туру билися за чемпіонський титул, - велика заслуга команди. Деяких гравців мені доводилося буквально вмовляти, щоб вони залишилися до кінця сезону", - наголосив колишній футболіст збірної України і "Тотенхему".

Також Ребров не продовжив би працювати в "Аль-Ахлі" не тільки через фінансові труднощі.

"На даний момент у мене на порядку денному - приємні сімейні клопоти. Пропозиції є, але поки на цю тему я говорити не хочу. Хоча довго без роботи, звичайно, не зможу", - зауважив фахівець.

Нагадаємо, що Ребров привів "Аль-Ахлі" до срібних медалей чемпіонату Саудівської Аравії, а також виграв груповий етап азійської Ліги чемпіонів.