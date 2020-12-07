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Ребров охарактеризовал "Динамо" под руководством Луческу

Ребров охарактеризовал "Динамо" под руководством Луческу

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 декабря. УНН. Коуч венгерского "Ференцвароша" Сергей Ребров провел предматчевую пресс-конференцию накануне игры 6-го тура Лиги чемпионов с киевским "Динамо" и охарактеризовал киевскую команду под руководством Луческу, сообщает УНН со ссылкой на сайт "бело-синих".

Ребров отметил организованность "Динамо" в атаке и обороне при Луческу.

"В плане тактики мне помогает то, что я работал здесь много лет и знаю возможности футболистов. Я вижу, как "Динамо" изменилось с приходом Луческу. Я уважаю его. Команда играет в другой футбол - более организованный и в атаке, и в обороне. Я вижу ту работу, которую он выполняет в "Динамо". "Динамо" и "Ференцварош" - не думаю, что кто-то кого-то будет бояться из "Барселоны" и "Ювентуса". Те игроки, которые уже почувствовали вкус Лиги чемпионов в матчах против итальянской и испанской команд завтра должны показывать более качественный футбол", - подчеркнул украинский наставник.

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Отметим, что в данном противостоянии решится судьба путевки в плей-офф Лиги Европы, ведь оба коллектива потеряли шансы на продолжение борьбы в Лиге чемпионов.

Кроме того добавим, игра стартует 8 декабря в 22:00.

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