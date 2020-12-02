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“Ювентус” розгромив “Динамо” у поєдинку Ліги чемпіонів

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. Київське “Динамо” зазнало фіаско у виїзній баталії 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА проти туринського “Ювентуса”, передає УНН.

В середині першої половини кияни пропустили дебютний м’яч. Федеріко Кьєза виграв верхову дуель у чужій карній зоні та пробив Бущана. На 57 хвилині Бущан не врятував клуб після прострілу Кьєзи він спробував вибити м’яч у боротьбі із Моратою, але ігровий снаряд пройшов далі і на дальній штанзі його замкнув Кріштіану Роналду.

Крапку у грі поставив іспанець Мората, якого залишили одним в середині власної карної зони — 3:0.

Додамо, “Динамо” залишилося із одним пунктом та у 6-му турі зіграє із “Ференцварошом” за путівку до Ліги Європи.

Українські Національні Новини

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