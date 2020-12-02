“Ювентус” розгромив “Динамо” у поєдинку Ліги чемпіонів

В середині першої половини кияни пропустили дебютний м’яч. Федеріко Кьєза виграв верхову дуель у чужій карній зоні та пробив Бущана. На 57 хвилині Бущан не врятував клуб після прострілу Кьєзи він спробував вибити м’яч у боротьбі із Моратою, але ігровий снаряд пройшов далі і на дальній штанзі його замкнув Кріштіану Роналду.

Крапку у грі поставив іспанець Мората, якого залишили одним в середині власної карної зони — 3:0.

Додамо, “Динамо” залишилося із одним пунктом та у 6-му турі зіграє із “Ференцварошом” за путівку до Ліги Європи.