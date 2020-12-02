"Ювентус" разгромил "Динамо" в матче Лиги чемпионов

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 35506 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 55536 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 68515 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 81947 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 111097 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 113375 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 125649 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 156107 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 202302 просмотра

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"Ювентус" разгромил "Динамо" в матче Лиги чемпионов

"Ювентус" разгромил "Динамо" в матче Лиги чемпионов

Киев  •  УНН

 • 13539 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Киевское "Динамо" потерпело фиаско в выездной баталии 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА против туринского "Ювентуса", передает УНН.

В середине первой половины киевляне пропустили первый гол. Федерико Кьеза выиграл верховую дуэль у чужой штрафной и пробил Бущана. На 57 минуте Бущан не спас клуб, после прострела Кьеза он попытался выбить мяч в борьбе с Моратом, но игровой снаряд прошел дальше и на дальней штанге его замкнул Криштиану Роналду.

Точку в игре поставил испанец Мората, которого оставили другом в середине собственной уголовной зоны — 3:0.

Добавим, “Динамо” осталось с одним пунктом и в 6-м туре сыграет с “Ференцварош” за путевку в Лигу Европы.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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