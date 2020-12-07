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Ребров охарактеризував "Динамо" під керівництвом Луческу

Ребров охарактеризував "Динамо" під керівництвом Луческу

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. Коуч угорського "Ференцвароша" Сергій Ребров провів передматчеву пресконференцію напередодні гри 6-го туру Ліги чемпіонів із київським "Динамо" і охарактеризував київську команду під керівництвом Луческу, повідомляє УНН з посиланням на сайт "біло-синіх".

Ребров відзначив організованість “Динамо” в атаці та обороні при Луческу.

“У плані тактики мені допомагає те, що я працював тут багато років і знаю можливості футболістів. Я бачу, як „Динамо“ змінилося з приходом Луческу. Я поважаю його. Команда грає в інший футбол — більш організований і в атаці, і в обороні. Я бачу ту роботу, яку він виконує в „Динамо“. „Динамо“ і „Ференцварош“ — не думаю, що хтось когось буде боятися з „Барселони“ і „Ювентуса“. Ті гравці, які вже відчули смак Ліги чемпіонів в матчах проти італійської та іспанської команд завтра повинні показувати більш якісний футбол”, — наголосив український наставник.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: “Ювентус” розгромив “Динамо” у поєдинку Ліги чемпіонів

Зауважимо, що у даному протистоянні вирішиться доля путівки в плей-офф Ліги Європи, адже обидва колективи втратили шанси на продовження боротьби у Лізі чемпіонів.

Крім того додамо, гра стартуватиме 8 грудня о 22:00.

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