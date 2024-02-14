Ребенок упал в реку на Буковине и исчез, поиски продолжаются

В Черновицкой области продолжаются поиски ребенка, который упал с моста в реку Бережонка. 8-летнюю девочку ищут спасатели, полицейские и водолазы. Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Черновицкой области, пишет УНН.

Вчера, 13 февраля, на спецлинию "102" поступило сообщение от 43-летней жительницы села Корытное Вижницкого района о том, что из школы не вернулась ее 8-летняя дочь. Со слов ее сына, переходя деревянный мостик через реку Бережонка, он вместе с сестрой упали в воду.15-летний парень пытался спасти сестру, однако, когда потерял ее из виду, выбрался и сразу побежал звать на помощь, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что немедленно были начаты поисковые мероприятия: созданы группы из полицейских и спасателей, которые от места исчезновения ребенка проводят тщательный осмотр прилегающей территории и водоема с привлечением специалистов водолазных работ и спецтехники.

Также на реке Бережонка развернуты наблюдательные пункты, на которых правоохранители отслеживают ситуацию. В связи с сильным течением поиски ребенка усложняются.

Сейчас работники профильных служб вместе с местными жителями продолжают поисковые мероприятия.

Напомним

На Киевщине правоохранители нашли тело погибшего 11-летнего мальчика, который накануне провалился под лед.

