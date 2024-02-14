Ребенок упал в реку на Буковине и исчез, поиски продолжаются
Киев • УНН
Спасатели продолжают поиски на реке Бережонка 8-летней девочки, которая упала с моста в реку.
В Черновицкой области продолжаются поиски ребенка, который упал с моста в реку Бережонка. 8-летнюю девочку ищут спасатели, полицейские и водолазы. Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Черновицкой области, пишет УНН.
Вчера, 13 февраля, на спецлинию "102" поступило сообщение от 43-летней жительницы села Корытное Вижницкого района о том, что из школы не вернулась ее 8-летняя дочь. Со слов ее сына, переходя деревянный мостик через реку Бережонка, он вместе с сестрой упали в воду.15-летний парень пытался спасти сестру, однако, когда потерял ее из виду, выбрался и сразу побежал звать на помощь,
Детали
Отмечается, что немедленно были начаты поисковые мероприятия: созданы группы из полицейских и спасателей, которые от места исчезновения ребенка проводят тщательный осмотр прилегающей территории и водоема с привлечением специалистов водолазных работ и спецтехники.
Также на реке Бережонка развернуты наблюдательные пункты, на которых правоохранители отслеживают ситуацию. В связи с сильным течением поиски ребенка усложняются.
Сейчас работники профильных служб вместе с местными жителями продолжают поисковые мероприятия.
Напомним
На Киевщине правоохранители нашли тело погибшего 11-летнего мальчика, который накануне провалился под лед.
Ребенок упал в реку на Буковине и исчез, поиски продолжаются
Спасатели продолжают поиски на реке Бережонка 8-летней девочки, которая упала с моста в реку.
Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат
По словам адвоката, действия директора юридического департамента Национального банка Украины по вмешательству в судебные процессы Фонда гарантирования вкладов физических лиц могут иметь серьезные правовые последствия, если будет установлено, что они нанесли ущерб или были совершены из корыстных побуждений.
Специалисты разминировали уже двести тысяч гектаров правобережной Херсонщины - Прокудин
Двести тысяч гектаров в правобережной Херсонской области очистили от мин. Большинство разминированных территорий, а именно 173 тысячи гектаров, - земли сельскохозяйственного назначения.
"Должен поддержать создание устойчивого потенциала F-16": Канада выделяет 60 млн долл. военной помощи Украине
Канада выделяет 60 миллионов долларов военной помощи Украине для поддержки развития устойчивого потенциала истребителей F-16.
Украинские перевозчики планируют акцию протеста в ответ на действия польских фермеров на ПП "Ягодин"
Украинские перевозчики планируют провести акцию протеста на пункте пропуска "Ягодин" в ответ на блокирование польскими фермерами грузовиков на украинско-польской границе.
В Черкассах водитель выехал на тротуар и сбил двух прохожих, среди которых малолетний ребенок
В Черкассах водитель не справился с управлением и выехал на тротуар, сбив женщину и маленького ребенка, пострадавших пешеходов доставили в больницу.
В Тернополе женщина выпала из окна многоэтажки
Женщина выпала с 10-го этажа многоквартирного дома в Тернополе и ударилась о припаркованный автомобиль, продолжается расследование.
В Киев прибыли государственные секретари двух министерств Германии
Государственные секретари министерства экономического сотрудничества и развития и министерства иностранных дел Германии прибыли в Киев, чтобы обсудить сотрудничество по восстановлению Украины и ее вступления в ЕС.
"Рамштайн-19": глава Пентагона Остин открыл заседание контактной группы по вопросам обороны Украины
Министр обороны США Ллойд Остин дистанционно открыл 19-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины 14 февраля.
Дела Майдана: на Харьковщине задержали экс-беркутовца осужденного за избиение активистов
Бывший сотрудник "Беркута", задержанный в Харьковской области за пытки протестующих во время Революции Достоинства в 2014 году.