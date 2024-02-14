Дитина впала в річку на Буковині та зникла, пошуки тривають
Київ • УНН
Рятувальники продовжують пошуки на річці Бережонка 8-річної дівчинки, яка впала з мосту в річку.
У Чернівецькій області тривають пошуки дитини, котра впала з моста у річку Бережонка. 8-річну дівчинку шукають рятувальники, поліцейські та водолази. Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Чернівецькій області, пише УНН.
Учора, 13 лютого, на спецлінію "102" надійшло повідомлення від 43-річної жительки села Коритне Вижницького району про те, що зі школи не повернулась її 8-річна донька. Зі слів її сина, переходячи дерев’яний місток через річку Бережонка, він разом із сестрою впали у воду.15-річний хлопець намагався врятувати сестру, проте, коли втратив її з поля зору, вибрався та одразу побіг кликати на допомогу,
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Зазначається, що негайно було розпочато пошукові заходи: створені групи із поліцейських та рятувальників, які від місця зникнення дитини проводять ретельний огляд прилеглої території та водойми із залученням фахівців водолазних робіт і спецтехніки.
Також на річці Бережонка розгорнуто спостережні пункти, на яких правоохоронці відстежують ситуацію. У зв’язку із сильною течією пошуки дитини ускладнюються.
Наразі працівники профільних служб разом із місцевими жителями продовжують пошукові заходи.
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