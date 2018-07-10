СБ ООН принял резолюцию по защите детей в вооруженных конфликтах
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. Совет Безопасности ООН в понедельник единогласно принял резолюцию, которая решительно осуждает все нарушения норм международного права, связанные с вербовкой и использованием детей в вооруженных конфликтах, а также с их убийством, нанесением им увечий, изнасилованиями и похищениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.
В резолюции содержится призыв ко всем странам-членам ООН провести расследования и возбудить дела в отношении лиц, совершивших геноцид, преступления против человечества и военные преступления, связанные с детьми.
В резолюции подчеркивается, что незаконно завербованных детей, обвиняемых в совершении военных преступлений, нужно в первую очередь рассматривать как пострадавших. Документ призывает рассмотреть в качестве наказания для детей, связанных с вооруженными группами, неюридические меры как альтернативу искам и тюремному заключению.
В резолюции также подчеркивается важность обеспечить доступ детей к образованию и медицинским услугам в районах конфликтов и в постконфликтных ситуациях, а также к гуманитарной помощи.
Согласно недавно опубликованному докладу генерального секретаря ООН о детях и вооруженных конфликтах, в 2017 году ООН зафиксировала в зонах боевых действий 21 тыс. случаев нарушения прав детей, что намного больше показателя 2016 года - 15,5 тыс.
Ранее, СБ ООН не смог выработать совместное заявление по итогам закрытого заседания, на котором обсуждалась ситуация на юго-западе Сирии.