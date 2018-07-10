РБ ООН ухвалила резолюцію щодо захисту дітей в збройних конфліктах
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Рада Безпеки ООН у понеділок одноголосно прийняла резолюцію, яка рішуче засуджує всі порушення норм міжнародного права, пов'язані з вербуванням та використанням дітей у збройних конфліктах, а також з їх вбивством, нанесенням їм каліцтв, зґвалтуваннями та викраденнями. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.
У резолюції міститься заклик до всіх країн-членів ООН провести розслідування і порушити справи відносно осіб, які вчинили геноцид, злочини проти людства і військові злочини, пов'язані з дітьми.
У резолюції підкреслюється, що незаконно завербованих дітей, яких звинувачують у скоєнні військових злочинів, потрібно в першу чергу розглядати як потерпілих. Документ закликає розглянути у якості покарання для дітей, пов'язаних зі збройними групами, неюридичні заходи як альтернативу позовами і тюремному ув'язненню.
У резолюції також наголошується на важливості забезпечити доступ дітей до освіти і медичних послуг в районах конфліктів і в постконфліктних ситуаціях, а також до гуманітарної допомоги.
Згідно з нещодавно опублікованою доповіддю генерального секретаря ООН щодо дітей і збройних конфліктів, в 2017 році ООН зафіксувала в зонах бойових дій 21 тис. випадків порушення прав дітей, що набагато більше показника 2016 року - 15,5 тис.
Раніше, РБ ООН не змогла виробити спільну заяву за підсумками закритого засідання, на якому обговорювалася ситуація на південному заході Сирії.