Развитие fashion-рынка фактически остановилось: российский ритейл погружается в кризис - разведка

российский ритейл погружается в кризис – за девять месяцев 2025 года количество новых брендов сократилось почти на 40%, а к концу года упадет вдвое, передает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки.

Из-за обвала покупательной способности, роста арендных ставок и проблем с кредитами развитие fashion-рынка фактически остановилось. За январь – сентябрь в рф появилось всего 27 новых брендов – вдвое меньше, чем в прошлом году. Магазины косметики массово закрываются, новых обувных марок нет вообще, а доля закрытых магазинов одежды в московских ТЦ достигла 38% - говорится в сообщении.

По данным разведки, большинство новых брендов теперь уходит в онлайн – на маркетплейсы, потому что открыть офлайн-магазин становится роскошью.

Рынок может начать "оживать" только при условиях стабилизации экономики и снижении ставок по кредитам. Похожий кризис уже был в 2015-м – тогда восстановление розничной торговли длилось почти три года - отмечено в сообщении.

