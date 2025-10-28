Развитие fashion-рынка фактически остановилось: российский ритейл погружается в кризис - разведка

$42.070.07
16:50 • 17350 просмотра
Черкассы и Киев еще на пути к теплу: где в Украине уже греются, а где - нет
Эксклюзив
14:36 • 15641 просмотра
Почти 250 киевских учебных заведений пострадали от войны: сколько уже восстановлено
28 октября, 10:50 • 22417 просмотра
Отопительный сезон стартовал: 13 областей уже подключают жилые дома к теплу - Минразвития
Эксклюзив
28 октября, 09:42 • 42428 просмотра
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
Эксклюзив
28 октября, 09:30 • 29080 просмотра
Экс-руководителю "Укрэнерго" инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах
28 октября, 09:24 • 24345 просмотра
Зеленский назвал 28 октября датой начала отопительного сезона
Эксклюзив
28 октября, 09:16 • 20511 просмотра
Правоохранители задержали бывшего руководителя "Укрэнерго" Кудрицкого: детали дела о хищении миллионов на объектах энергосистемы
Эксклюзив
28 октября, 08:00 • 16509 просмотра
Стоит ли надеяться на теплую зиму: синоптик дала прогноз
28 октября, 07:39 • 47707 просмотра
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты
28 октября, 07:00 • 31590 просмотра
Магнитные бури в ноябре: когда ожидать вспышки на солнцеPhoto
Джессика Альба публично показала в Instagram своего нового бойфренда из "Top Gun"
28 октября, 08:22
"Эффект AAL Group": эксперты требуют более тщательной проверки компаний, работающих с чувствительной информацией, на связь с рф
28 октября, 09:50
В Николаеве трагически погибли двое маленьких детей: мать оставила их одних в квартире на полсуток - полиция
28 октября, 10:32
Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: хищение государственных земель и миллионы от "урожая в тени". Часть 2
12:22
Бывшее поместье Аврил Лавин в Малибу продается за $14,5 миллиона
13:18
Черкассы и Киев еще на пути к теплу: где в Украине уже греются, а где - нет
16:50
Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: хищение государственных земель и миллионы от "урожая в тени". Часть 2
12:22
"Эффект AAL Group": эксперты требуют более тщательной проверки компаний, работающих с чувствительной информацией, на связь с рф
28 октября, 09:50
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
28 октября, 09:42
Эксклюзив
28 октября, 09:42 • 42428 просмотра
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты
28 октября, 07:39
«Девушка в красной бандане» «спасла» Билли Айлиш на концерте и стала вирусной
17:10
Бывшее поместье Аврил Лавин в Малибу продается за $14,5 миллиона
13:18
Кортни Кардашьян представила леденцы для вагинального здоровья
12:53
Джессика Альба публично показала в Instagram своего нового бойфренда из "Top Gun"
28 октября, 08:22
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты
28 октября, 07:39
Развитие fashion-рынка фактически остановилось: российский ритейл погружается в кризис - разведка

Киев • УНН

 • 398 просмотра

Количество новых брендов в российском ритейле сократилось почти на 40% за девять месяцев 2025 года, ожидается падение вдвое к концу года. Это связано с обвалом покупательной способности, ростом арендных ставок и проблемами с кредитами.

Развитие fashion-рынка фактически остановилось: российский ритейл погружается в кризис - разведка

российский ритейл погружается в кризис – за девять месяцев 2025 года количество новых брендов сократилось почти на 40%, а к концу года упадет вдвое, передает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки.

Из-за обвала покупательной способности, роста арендных ставок и проблем с кредитами развитие fashion-рынка фактически остановилось. За январь – сентябрь в рф появилось всего 27 новых брендов – вдвое меньше, чем в прошлом году. Магазины косметики массово закрываются, новых обувных марок нет вообще, а доля закрытых магазинов одежды в московских ТЦ достигла 38% 

- говорится в сообщении.

По данным разведки, большинство новых брендов теперь уходит в онлайн – на маркетплейсы, потому что открыть офлайн-магазин становится роскошью.

кремль вытягивает из россиян последние сбережения через рынок недвижимости, но спрос на жилье падает - разведка26.10.25, 15:00 • 4420 просмотров

Рынок может начать "оживать" только при условиях стабилизации экономики и снижении ставок по кредитам. Похожий кризис уже был в 2015-м – тогда восстановление розничной торговли длилось почти три года 

- отмечено в сообщении.

россияне не доверяют государству информацию о своих доходах, 11% используют только наличные - разведка28.10.25, 14:34 • 2116 просмотров

Антонина Туманова

