Розвиток fashion-ринку фактично зупинився: російський ритейл занурюється в кризу - розвідка
Кількість нових брендів у російському ритейлі скоротилася майже на 40% за дев'ять місяців 2025 року, очікується падіння вдвічі до кінця року. Це пов'язано з обвалом купівельної спроможності, зростанням орендних ставок та проблемами з кредитами.
російський ритейл занурюється в кризу – за дев’ять місяців 2025 року кількість нових брендів скоротилася майже на 40%, а до кінця року впаде вдвічі, передає УНН із посиланням на Службу зовнішньої розвідки.
Через обвал купівельної спроможності, зростання орендних ставок і проблеми з кредитами розвиток fashion-ринку фактично зупинився. За січень – вересень у рф з’явилося лише 27 нових брендів – удвічі менше, ніж торік. Магазини косметики масово закриваються, нових взуттєвих марок немає взагалі, а частка закритих магазинів одягу в московських ТЦ досягла 38%
За даними розвідки, більшість нових брендів тепер іде в онлайн – на маркетплейси, бо відкрити офлайн-магазин стає розкішшю.
Ринок може почати "оживати" лише за умов стабілізації економіки та зниженні ставок за кредитами. Схожа криза вже була у 2015-му – тоді відновлення роздрібної торгівлі тривало майже три роки
