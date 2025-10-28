Розвиток fashion-ринку фактично зупинився: російський ритейл занурюється в кризу - розвідка

російський ритейл занурюється в кризу – за дев’ять місяців 2025 року кількість нових брендів скоротилася майже на 40%, а до кінця року впаде вдвічі, передає УНН із посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

Через обвал купівельної спроможності, зростання орендних ставок і проблеми з кредитами розвиток fashion-ринку фактично зупинився. За січень – вересень у рф з’явилося лише 27 нових брендів – удвічі менше, ніж торік. Магазини косметики масово закриваються, нових взуттєвих марок немає взагалі, а частка закритих магазинів одягу в московських ТЦ досягла 38% - йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, більшість нових брендів тепер іде в онлайн – на маркетплейси, бо відкрити офлайн-магазин стає розкішшю.

Ринок може почати "оживати" лише за умов стабілізації економіки та зниженні ставок за кредитами. Схожа криза вже була у 2015-му – тоді відновлення роздрібної торгівлі тривало майже три роки - зазначено у повідомленні.

