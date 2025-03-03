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Развертывание войск в Украине возможно без США, но для длительного мира нужны американцы - британский министр

Киев • УНН

 • 43494 просмотра

Министр обороны Великобритании Люк Поллард заявил, что развертывание войск на Украине возможно без США. Однако для достижения прочного и долгосрочного мира участие американцев необходимо.

Развертывание войск в Украине возможно без США, но для длительного мира нужны американцы - британский министр

Развертывание военных сил в Украине возможно без участия США, но для "прочного и длительного мира" нужны американцы, заявил министр вооруженных сил Великобритании Люк Поллард в понедельник в эфире Times Radio, пишет УНН.

Детали

"Развертывание военных сил возможно, но дело в том, что мы хотим прочного и длительного мира, и именно здесь очень важно понимать разницу между короткой паузой, которой можно достичь, но это не поддерживает прочный мир", - ответил Поллард на вопрос, возможно ли развертывание без США.

По его словам, Президент Украины Владимир Зеленский и украинцы "искренне обеспокоены тем, что короткая пауза просто позволит российским войскам восстановиться, перевооружиться, перегруппироваться, а затем атаковать снова". "Это то, что явно не будет в чьих-либо интересах", - указал он.

По его словам, британская сторона, как и президент США Дональд Трамп, указывали, что "нужен прочный и длительный мир". "Наша оценка того, что единственный путь, которым этого можно достичь, это с участием США", - указал Поллард.

"Дискуссии с Дональдом Трампом продолжаются, премьер-министр дважды общался с ним с пятницы, и мы продолжим эти дискуссии в ближайшие дни, вы знаете, что вы должны ожидать старших военных офицеров, официальных лиц и министров, которые будут в Соединенных Штатах, я верю, что министр обороны будет позже на этой неделе, чтобы продолжить разговоры со своим американским коллегой, эти дискуссии продолжаются", - отметил он.

"Я думаю, что то, что у нас есть сейчас, это этот момент, когда мы имеем лидерство Великобритании вместе с нашими французскими союзниками, которые объединяют наших близких союзников, чтобы создать то, что должно быть долгосрочным планом, который потребует участия США", - заявил Поллард.

Между Британией и Францией "нет договоренности" по соглашению о перемирии для Украины - британский министр03.03.25, 11:37 • 37386 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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