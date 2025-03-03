Розгортання військ в Україні можливе без США, але для тривалого миру потрібні американці - британський міністр

Розгортання військових сил в Україні можливе без участі США, але для "міцного та тривалого миру" потрібні американці, заявив міністр збройних сил Великої Британії Люк Поллард у понеділок в ефірі Times Radio, пише УНН.

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"Розгортання військових сил можливо, але справа в тому, що ми хочемо міцного та тривалого миру, і саме тут дуже важливо розуміти різницю між короткою паузою, якої можна досягти, але це не підтримує міцний мир", - відповів Поллард на запитання, чи можливе розгортання без США.

З його слів, Президент України Володимир Зеленський та українці "щиро стурбовані тим, що коротка пауза просто дозволить російським військам відновитися, переозброїтися, перегрупуватись, а потім атакувати знову". "Це те, що явно не буде ні в чиїх інтересах", - вказав він.

З його слів, британська сторона, як і президент США Дональд Трамп, вказували, що "потрібен міцний і тривалий мир". "Наша оцінка того, що єдиний шлях, яким цього можна досягти, це з участю США", - вказав Поллард.

"Дискусії з Дональдом Трампом тривають, прем’єр-міністр двічі спілкувався з ним з п’ятниці, і ми продовжуватимемо ці дискусії в найближчі дні, ви знаєте, що ви повинні очікувати старших військових офіцерів, офіційних осіб та міністрів, які будуть у Сполучених Штатах, я вірю, що міністр оборони буде пізніше цього тижня, щоб продовжити розмови зі своїм американським колегою, ці дискусії тривають", - зазначив він.

"Я думаю, що те, що ми маємо зараз, це цей момент, коли ми маємо лідерство Великої Британії разом із нашими французькими союзниками, які об’єднують наших близьких союзників, щоб створити те, що має бути тривалим довгостроковим планом, який потребуватиме участі США", - заявив Поллард.

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