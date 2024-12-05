Разведка Румынии рассказала о вмешательстве рф в выборы президента
Киев • УНН
Румынские спецслужбы обнаружили масштабную российскую кампанию по поддержке кандидата Келина Джорджеску через TikTok. На продвижение потрачено более миллиона евро через сеть проплаченных аккаунтов.
Высший совет национальной обороны Румынии рассекретил документы румынских спецслужб, связанные с предвыборной кампанией ультраправого лидера президентской гонки Келина Джорджеску. Об этом в среду, сообщает Радио Свобода, пишет УНН.
Детали
Согласно документам, Румыния была объектом "агрессивных российских гибридных действий", в частности против Центрального избирательного бюро и Постоянного избирательного органа, в день и ночь президентских выборов 24 ноября.
Также по данным разведки, сервис TikTok сообщил румынским властям об обнаружении сети аккаунтов, связанных с российским государственным СМИ Sputnik, целевой аудиторией сети были пользователи в Румынии и Молдове.
Из расследования следует, что Джорджеску в предвыборной кампании первого тура президентских выборов поддерживали десятки тысяч учетных записей TikTok. По данным румынской разведки, агрессивная кампания Джорджеску велась с использованием алгоритмов соцсетей, что позволило резко повысить его популярность. Активная фаза кампании по манипулированию общественным мнением началась примерно за две недели до дня голосования.
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Кандидат Джорджеску официально декларировал "нулевые" расходы, но выяснилось, что одна из учетных записей TikTok - bogpr, которая принадлежит гражданину Румынии Богдану Пеширу, профинансировала кампанию на сумму более миллиона евро, говорится в публикации. TikTok подтвердил платежи на сумму 381 тысяча долларов за период с 24 октября по 24 ноября, направленные пользователям, которые участвовали в продвижении Джорджеску.
Пользователи получали вознаграждения через платформу FameUp, а также через южноафриканскую компанию FA Agency, которая предлагала тысячу евро за распространение видео.
На следующий день после первого тура выборов президента Румынии румынская служба Радио Свобода обращала внимание на тысячи подписчиков Джорджеску в TikTok. За несколько недель до выборов эти пользователи платформы о кандидате не упоминали.
Напомним
Независимый кандидат Келин Джеорджеску, известный критикой ЕС и поддержкой Украины, лидирует после первого тура выборов в Румынии. Во втором туре он будет соревноваться с премьер-министром Марчелом Чолаку.