Разумков собрал глав фракций на совещание в своем кабинете
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Глава ВРУ Дмитрий Разумков объявил перерыв в заседании парламента и пригласил глав депутатских фракций и групп на совещание в свой кабинет, передает корреспондент УНН.
"Поступило заявление от двух депутатских фракций и групп ("Батькивщина" и "Довіра") о реальном перерыве. Пожалуйста, главы депутатьский фракций и групп, соберитесь в моем кабинете и я приглашаю Даниила Гетманцева", - сказал Разумков.
Как сообщал УНН, Верховная Рада Украины на сегодняшнем заседании планирует рассмотреть ряд законопроектов, в частности, урегулирование дистанционной работы и обеспечение эпидемического благополучия населения в период пандемии.