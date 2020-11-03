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ВР сьогодні планує заслухати Степанова та врегулювати питання дистанційної роботи

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. Верховна Рада України на сьогоднішньому засіданні планує розглянути низку законопроектів, зокрема, щодо врегулювання дистанційної роботи та забезпечення епідемічного благополуччя населення у період пандемії. Про це повідомляє УНН із посиланням на сьогоднішній порядок денний.

Так, парламентарі планують внести зміни до порядку денного ВРУ та календарного плану ВРУ. Також планують розглянути законопроекти про зміни до державного бюджету на 2020 рік, про удосконалення доступу до адмінпослуг, щодо врегулювання дистанційної роботи.

Окрім того, у другому читанні передбачається розгляд законопроекту щодо допуску дізнавачів, слідчих та прокурорів до району здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях.

Також на розгляд виносяться законопроекти про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення у період пандемії коронавірусу, про посилення штрафів за продаж ліків без рецепту.

Рада також планує створити ТСК щодо розслідування нападів на Катерину Гандзюк.

Додамо, що за рішенням погоджувальної ради сьогодні, 3 листопада, у ВР звітуватиме міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Нагадаємо, очікувалося, що ВРУ буде розглядати президентський законопроект про звільнення суддів КСУ. Проте, Президент Зеленський заявив, що сьогодні ВРУ цей документ розглядати не буде.

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