Глава МОЗ Степанов завтра виступить у парламенті
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов завтра, 3 листопада, прийде у ВР для виступу перед нардепами. Про це заявив на засіданні погоджувальної ради голова ВРУ Дмитро Разумков, передає кореспондент УНН.
"А на вівторок запрошуємо пана Степанова. Тоді пропонується після виступів депутатських фракцій та груп…Давайте так: 10 хв - виступи, до 21 хв - запитання-відповіді від фракцій", - сказав Разумков.
Нагадаємо, на годині запитань до уряду цієї п’ятниці, 6 листопада, у ВР виступатиме прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.