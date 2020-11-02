Глава МОЗ Степанов завтра виступить у парламенті

"А на вівторок запрошуємо пана Степанова. Тоді пропонується після виступів депутатських фракцій та груп…Давайте так: 10 хв - виступи, до 21 хв - запитання-відповіді від фракцій", - сказав Разумков.

Нагадаємо, на годині запитань до уряду цієї п’ятниці, 6 листопада, у ВР виступатиме прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.