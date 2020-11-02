Шмигаль цього тижня звітуватиме у Раді
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. На годині запитань до уряду цієї п’ятниці, 6 листопада, у ВР виступатиме прем’єр-міністр України Денис Шмигаль щодо економічних питань бюджету та ситуації з коронавірусом. Про це заявив на засіданні погоджувальної ради голова ВРУ Дмитро Разумков, передає кореспондент УНН.
"На годину запитань до уряду запрошуємо прем’єр-міністра з питання щодо ситуації, пов’язаної із реалізації державної політики у боротьбі з COVID-19 та інших питань, пов’язаних з економічних питань бюджету", - сказав Разумков.
Нагадаємо, як повідомив перший заступник голови ВРУ Руслан Стефанчук, на цьому тижні будуть представлені результати аудиту держави – "чек за вечірку у 30 років".