Шмигаль цього тижня звітуватиме у Раді

"На годину запитань до уряду запрошуємо прем’єр-міністра з питання щодо ситуації, пов’язаної із реалізації державної політики у боротьбі з COVID-19 та інших питань, пов’язаних з економічних питань бюджету", - сказав Разумков.

Нагадаємо, як повідомив перший заступник голови ВРУ Руслан Стефанчук, на цьому тижні будуть представлені результати аудиту держави – "чек за вечірку у 30 років".