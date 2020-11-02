Шмыгаль на этой неделе будет отчитываться в Раде

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 9904 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 37826 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
13:46 • 103097 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
13:25 • 79081 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 109982 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 88169 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 96357 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 102443 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101327 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101218 просмотра

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Шмыгаль на этой неделе будет отчитываться в Раде

Шмыгаль на этой неделе будет отчитываться в Раде

Киев  •  УНН

 • 13536 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. На часе вопросов к правительству в эту пятницу, 6 ноября, в ВР будет выступать премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по экономическим вопросам бюджета и ситуации с коронавирусом. Об этом заявил на заседании согласительного совета глава ВРУ Дмитрий Разумков, передает корреспондент УНН.

"На час вопросов к правительству приглашаем премьер-министра по вопросу о ситуации, связанной с реализации государственной политики в борьбе с COVID-19 и других вопросов, связанных с экономическими вопросами бюджета", - сказал Разумков.

Напомним, как сообщил первый заместитель главы ВРУ Руслан Стефанчук, на этой неделе будут представлены результаты аудита государства - "чек за вечеринку в 30 лет".

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