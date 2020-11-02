Шмыгаль на этой неделе будет отчитываться в Раде
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. На часе вопросов к правительству в эту пятницу, 6 ноября, в ВР будет выступать премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по экономическим вопросам бюджета и ситуации с коронавирусом. Об этом заявил на заседании согласительного совета глава ВРУ Дмитрий Разумков, передает корреспондент УНН.
"На час вопросов к правительству приглашаем премьер-министра по вопросу о ситуации, связанной с реализации государственной политики в борьбе с COVID-19 и других вопросов, связанных с экономическими вопросами бюджета", - сказал Разумков.
Напомним, как сообщил первый заместитель главы ВРУ Руслан Стефанчук, на этой неделе будут представлены результаты аудита государства - "чек за вечеринку в 30 лет".