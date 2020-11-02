Результати аудиту держави будуть представлені на цьому тижні – Стефанчук

"На цьому тижні будуть представлені результати аудиту держави. Фактично ми будемо мати можливість побачити "чек за вечірку у 30 років незалежності України" і подивитися, на якому стані економічного розвитку знаходимося ми зараз", - сказав Стефанчук.

За його словами, найближчим часом буде представлена стратегія економічного розвитку до 2030 року на вимогу Президента України Володимира Зеленського.

Нагадаємо, як заявляв Президент Зеленський, Кабінет міністрів України провів аудит держави та представить його результати.