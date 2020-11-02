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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 2310 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 32243 просмотра

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
13:25 • 75339 просмотра

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 108711 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 86917 просмотра

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4 марта, 09:55 • 95371 просмотра

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4 марта, 08:59 • 102378 просмотра

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Результаты аудита государства будут представлены на этой неделе - Стефанчук

Результаты аудита государства будут представлены на этой неделе - Стефанчук

Киев  •  УНН

 • 12773 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. На этой неделе будут представлены результаты аудита государства - "чек за вечеринку в 30 лет". Об этом заявил на заседании согласительного совета первый заместитель главы ВРУ Руслан Стефанчук, передает корреспондент УНН.

"На этой неделе будут представлены результаты аудита государства. Фактически мы будем иметь возможность увидеть "чек за вечеринку в 30 лет независимости Украины" и посмотреть, на каком состоянии экономического развития находимся мы сейчас", - сказал Стефанчук.

По его словам, в ближайшее время будет представлена стратегия экономического развития до 2030 года по требованию Президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, как заявлял Президент Зеленский, Кабинет министров Украины провел аудит государства и представит его результаты.

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