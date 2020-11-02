Результаты аудита государства будут представлены на этой неделе - Стефанчук
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. На этой неделе будут представлены результаты аудита государства - "чек за вечеринку в 30 лет". Об этом заявил на заседании согласительного совета первый заместитель главы ВРУ Руслан Стефанчук, передает корреспондент УНН.
"На этой неделе будут представлены результаты аудита государства. Фактически мы будем иметь возможность увидеть "чек за вечеринку в 30 лет независимости Украины" и посмотреть, на каком состоянии экономического развития находимся мы сейчас", - сказал Стефанчук.
По его словам, в ближайшее время будет представлена стратегия экономического развития до 2030 года по требованию Президента Украины Владимира Зеленского.
Напомним, как заявлял Президент Зеленский, Кабинет министров Украины провел аудит государства и представит его результаты.