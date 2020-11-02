Глава Минздрава Степанов завтра выступит в парламенте
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов завтра, 3 ноября, придет в ВР для выступления перед нардепами. Об этом заявил на заседании согласительного совета глава ВРУ Дмитрий Разумков, передает корреспондент УНН.
"А на вторник приглашаем господина Степанова. Тогда предлагается после выступлений депутатских фракций и групп... Давайте так: 10 мин - выступления до 21 мин - вопросы-ответы от фракций", - сказал Разумков.
Напомним, на час вопросов к правительству в эту пятницу, 6 ноября, в ВР будет выступать премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.