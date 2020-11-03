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ВР сегодня планирует заслушать Степанова и урегулировать вопрос дистанционной работы

ВР сегодня планирует заслушать Степанова и урегулировать вопрос дистанционной работы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 ноября. УНН. Верховная Рада Украины на сегодняшнем заседании планирует рассмотреть ряд законопроектов, в частности, урегулирование дистанционной работы и обеспечение эпидемического благополучия населения в период пандемии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сегодняшнюю повестку дня.

Так, парламентарии планируют внести изменения к повестке дня ВРУ и календарного плана ВРУ. Также планируется рассмотреть законопроекты об изменениях в государственный бюджет на 2020 год, об усовершенствовании доступа к админуслугам, по урегулированию дистанционной работы.

Кроме того, во втором чтении предполагается рассмотрение законопроекта о допуске дознавателей, следователей и прокуроров в район осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях.

Также на рассмотрение выносятся законопроекты об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения в период пандемии коронавируса, об усилении штрафов за продажу лекарств без рецепта.

Рада также планирует создать ВСК по расследованию нападений на Екатерину Гандзюк.

Добавим, что по решению согласительного совета сегодня, 3 ноября, в ВР будет отчитываться министр здравоохранения Максим Степанов.

Напомним, ожидалось, что ВРУ будет рассматривать президентский законопроект об увольнени судей КСУ. Однако, Президент Зеленский заявил, что сегодня ВРУ этот документ рассматривать не будет.

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