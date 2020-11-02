Президент: завтра Рада не розглядатиме законопроект про КСУ

“Я не знаю про всіх депутатів різних партій, що вони не підтримують. Я вважаю, що вони зараз натягують на себе цю політичну популярність вийти з цього кута, і „тільки наша партія може“, і „ось Президент діє неправильно“ — але це все слова. Я думаю, багато з них покажуть... побачимо висновки у Верховній раді. Друге — завтра не розглядається цей законопроект ще, його немає у порядку денному”, — заявив Зеленський.

Що стосується міжнародних партнерів, з його слів, вони бачили реакцію Президента, а також рішення РНБО.

Як повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський не буде відкликати законопроект про оновлення Конституційного суду України.