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Президент: завтра Рада не розглядатиме законопроект про КСУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. Верховна Рада у вівторок не розглядатиме законопроект про оновлення Конституційного суду. Про це в ефірі програми “Свобода слова” заявив Президент Володимир Зеленський, передає УНН.

“Я не знаю про всіх депутатів різних партій, що вони не підтримують. Я вважаю, що вони зараз натягують на себе цю політичну популярність вийти з цього кута, і „тільки наша партія може“, і „ось Президент діє неправильно“ — але це все слова. Я думаю, багато з них покажуть... побачимо висновки у Верховній раді. Друге — завтра не розглядається цей законопроект ще, його немає у порядку денному”, — заявив Зеленський.

Що стосується міжнародних партнерів, з його слів, вони бачили реакцію Президента, а також рішення РНБО.

Як повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський не буде відкликати законопроект про оновлення Конституційного суду України.

Українські Національні Новини

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