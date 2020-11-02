Президент: завтра Рада не будет рассматривать законопроект о КСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Верховная Рада во вторник не будет рассматривать законопроект об обновлении Конституционного суда. Об этом в эфире программы “Свобода слова” заявил Президент Владимир Зеленский, передает УНН.
“Я не знаю о всех депутатах разных партий, они не поддерживают. Я считаю, что они сейчас натягивают на себя эту политическую популярность выйти из тупика, и „только наша партия может“, и „вот Президент действует неправильно“ — но это все слова. Я думаю, многие из них покажут... увидим выводы в Верховной раде. Второе — завтра не рассматривается этот законопроект еще, его нет в повестке дня”, — заявил Зеленский.
Что касается международных партнеров, по его словам, они видели реакцию Президента, а также решение СНБО.
Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский не будет отозвать законопроект об обновлении Конституционного суда Украины.