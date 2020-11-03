Разумков зібрав голів фракцій на нараду у своєму кабінеті

"Надійшла заява від двох депутатських фракцій та груп ("Батьківщина" та "Довіра") про реальну перерву. Будь ласка, голови депутатьский фракцій та груп, зберіться у моєму кабінеті і я запрошую Данила Гетманцева", - сказав Разумков.

Як повідомляв УНН раніше, Верховна Рада України на сьогоднішньому засіданні планує розглянути низку законопроектів, зокрема, щодо врегулювання дистанційної роботи та забезпечення епідемічного благополуччя населення у період пандемії.