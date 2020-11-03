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Разумков зібрав голів фракцій на нараду у своєму кабінеті

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. Голова ВРУ Дмитро Разумков оголосив перерву у засіданні парламенту і запросив голів депутатських фракцій та груп на нараду до свого кабінету, передає кореспондент УНН.

"Надійшла заява від двох депутатських фракцій та груп ("Батьківщина" та "Довіра") про реальну перерву. Будь ласка, голови депутатьский фракцій та груп, зберіться у моєму кабінеті і я запрошую Данила Гетманцева", - сказав Разумков.

Як повідомляв УНН раніше, Верховна Рада України на сьогоднішньому засіданні планує розглянути низку законопроектів, зокрема, щодо врегулювання дистанційної роботи та забезпечення епідемічного благополуччя населення у період пандемії.

Українські Національні Новини

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