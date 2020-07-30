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Разумков посетил Харьковскую область и побывал за рулем БТР

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 июля. УНН. Глава ВРУ Дмитрий Разумков в Харьковской области посетил Национальную академию Национальной гвардии Украины, где ознакомился с подготовкой к управлению бронетранспортером. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Аппарата ВРУ.

"Глава ВРУ Дмитрий Разумков в Харьковской области посетил Национальную академию Национальной гвардии Украины и государственное предприятие "Чугуевский авиационный ремонтный завод", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Разумков в Национальной академии ознакомился с работой кафедр военной связи и информатизации, тактики, технического и тылового обеспечения, автобронетанковой техники и ракетно-артиллерийского вооружения, военно-социального и психологического обеспечения.

"Он также ознакомился с работой огневого комплекса с боевым и мультимедийным тиром и классами по ситуационному моделированию и подготовке к управлению бронетранспортером. На Чугуевском авиационном ремонтном заводе глава парламента осмотрел производственные мощности предприятия, которое обеспечивает капитальный ремонт, модернизацию и техническое обслуживание самолетов Л-39, а также средний ремонт и переоборудование в воздушные мишени беспилотных летательных аппаратов Ту-143", - говорится в сообщении.

Так, в фотоотчете заметно, как глава ВРУ находится за рулем бронетранспортера.

Как сообщал УНН ранее, глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков на этой неделе осуществит рабочую поездку в Лугансккую, Донецкую и Харьковскую области.

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