Разумков відвідав Харківщину і побував за кермом БТР
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. Голова ВРУ Дмитро Разумков у Харківській області відвідав Національну академію Національної гвардії України, де ознайомився з підготовкою до управління бронетранспортером. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Апарату ВРУ.
"Голова ВРУ Дмитро Разумков у Харківській області відвідав Національну академію Національної гвардії України та державне підприємство "Чугуївський авіаційний ремонтний завод", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Разумков у Національній академії ознайомився з роботою кафедр військового зв’язку та інформатизації, тактики, технічного і тилового забезпечення, автобронетанкової техніки та ракетно-артилерійського озброєння, військово-соціального та психологічного забезпечення.
"Він також ознайомився з роботою вогневого комплексу з бойовим і мультимедійним тиром та класами з ситуаційного моделювання й підготовки до управління бронетранспортером. На Чугуївському авіаційному ремонтному заводі голова парламенту оглянув виробничі потужності підприємства, що забезпечує капітальний ремонт, модернізацію та технічне обслуговування літаків Л-39, а також середній ремонт та переобладнання у повітряні мішені безпілотних літальних апаратів Ту-143", - йдеться у повідомленні.
Так, у фотозвіті помітно, як голова ВРУ знаходиться за кермом бронетранспортера.
Як повідомляв УНН раніше, голова Верховної Ради України Дмитро Разумков цього тижня здійснить робочу поїздку до Луганської, Донецької та Харківської областей.