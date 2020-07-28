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Разумков цього тижня відвідає Донбас та Харківщину

Разумков цього тижня відвідає Донбас та Харківщину

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 липня. УНН. Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков цього тижня здійснить робочу поїздку до Луганської, Донецької та Харківської областей, передає УНН з посиланням на повідомлення пресслужби парламенту.

"29 та 30 липня Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков здійснить робочу поїздку до Луганської, Донецької та Харківської областей", - інформує пресслужба ВР.

Повідомляється, що Разумков у Донецькій області відвідає військову частину у місті Часів Яр та КПВВ "Майорське", де поспілкується з представниками місцевих адміністрацій, командуванням ООС, військовослужбовцями та прикордонниками.

У Луганській області голова парламенту ознайомиться з роботою 59-го військового мобільного госпіталю та поспілкується з особовим складом аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного Управління ДСНС України в Луганській області. Він також відвідає село Смолянинове, яке постраждало внаслідок лісових пожеж, Кудряшівську загальноосвітню школу та Луганський обласний фізкультурний центр "Олімп".

У Харківській області Разумков ознайомиться з роботою підприємств "ХАРТРОН" та "ФЕД" і відвідає державні підприємства "Харківський завод спеціальних машин" та "Чугуївський авіаційний ремонтний завод". Окрім того, голова парламенту відвідає Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого і візьме участь у круглому столі щодо інтеграції виробництва та науки заради стійкого розвитку економіки.

Як повідомляв УНН, минулого тижня Президент Володимир Зеленський здійснив поїздку на Донбас разом з президентом Швейцрарії.

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