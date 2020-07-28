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Разумков на этой неделе посетит Донбасс и Харьковскую область

Разумков на этой неделе посетит Донбасс и Харьковскую область

Киев  •  УНН

 • 13667 просмотра

КИЕВ. 28 июля. УНН. Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков на этой неделе осуществит рабочую поездку в Луганскую, Донецкую и Харьковскую областей, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы парламента.

"29 и 30 июля Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков осуществит рабочую поездку в Луганскую, Донецкую и Харьковскую областей", - информирует пресс-служба ВР.

Сообщается, что Разумков в Донецкой области посетит военную часть в городе Часов Яр и КПВВ "Майорское", где пообщается с представителями местных администраций, командованием ООС, военнослужащими и пограничниками.

В Луганской области глава парламента ознакомится с работой 59-го военного мобильного госпиталя и пообщается с личным составом аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Луганской области. Он также посетит село Смоляниново, пострадавшего вследствие лесных пожаров, Кудряшевскую общеобразовательную школу и Луганский областной физкультурный центр "Олимп".

В Харьковской области Разумков ознакомится с работой предприятий "Хартрон" и "ФЭД" и посетит государственные предприятия "Харьковский завод специальных машин" и "Чугуевский авиационный ремонтный завод". Кроме того, глава парламента посетит Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого и примет участие в круглом столе по интеграции производства и науки ради устойчивого развития экономики.

Как сообщал УНН, на прошлой неделе Президент Владимир Зеленский совершил поездку на Донбасс вместе с президентом Швейцрарии.

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