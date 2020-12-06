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Разумков отреагировал на изготовление игрушек для армии России на украинской фабрике

Разумков отреагировал на изготовление игрушек для армии России на украинской фабрике

Киев  •  УНН

 • 31640 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Украинские фабрики могли бы производить игрушки для украинской армии, но решить этот вопрос законодательно не совсем правильно, это происходит из-за санкционных списков и указа Президента. Об этом глава ВРУ Дмитрий Разумков заявил во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Я уверен, что наши фабрики могли выпускать игрушки с логотипом украинской армии, у нас достаточно сегодня символов, которые могли бы быть на елочных украшениях. Если мы говорим о законодательных инициативах - это не совсем будет правильно, если это будет закрепляться на законодательном уровне, если говорим о санкционных позициях, вы знаете, как это происходит, есть СНБО, есть перечень организаций, персоналий, которые попадают в этот санкционный список, он утверждается затем указом Президента. Почему я говорю, что это не совсем корректно закреплять на законодательном уровне, эти списки также меняются, были примеры, когда туда попадали люди по ошибке. Такие вещи следует делать на уровне СНБО", - отметил он.

Как сообщал УНН ранее, на Клавдиевской фабрике новогодних украшений под Киевом обнаружили партию игрушек с логотипом армии Российской Федерации, которые изготавливались на заказ страны-агрессора.

Также сообщалось, что вчера сотрудники Службы безопасности Украины проводили следственные действия на Клавдиевской фабрике новогодних украшений, которая изготовляла игрушки по заказу России. Также полицейские обеспечивали порядок на акции протеста, проходившей рядом с фабрикой.

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